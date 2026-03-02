Keith Goodman | omaggio a Franz Liszt alla Saint’Andrew’s

Un recital pianistico dedicato all’opera di Franz Liszt e alle sue celebri trascrizioni si è svolto alla Saint’Andrew’s, con il musicista italoamericano Keith Goodman sul palco. Durante l’evento, Goodman ha eseguito brani scelti del compositore ungherese, mettendo in evidenza le trascrizioni più note delle sue composizioni. L’appuntamento ha attirato un pubblico interessato alla musica classica e all’interpretazione delle opere di Liszt.

Cosa: Recital pianistico dedicato all'opera di Franz Liszt e alle sue celebri trascrizioni, con il musicista italoamericano Keith Goodman.. Dove e Quando: Domenica 8 Marzo 2026, ore 19:30, presso la Saint'Andrew's Church of Scotland (Chiesa Scozzese), via XX Settembre 7, Roma.. Perché: Un'immersione nella raffinatezza virtuosistica del romanticismo pianistico, reinterpretato da un direttore d'orchestra e compositore di respiro internazionale.. Il palcoscenico della Saint'Andrew's Church of Scotland si prepara ad accogliere una serata di profonda intensità emotiva e rigore esecutivo. Domenica 8 marzo, il pubblico romano avrà l'opportunità di assistere a un omaggio dedicato a una delle figure più titaniche della storia della musica: Franz Liszt.