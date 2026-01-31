Luce e simboli danzano sull’altare olimpico di Milano Cortina in un omaggio alla tradizione e alla modernità

Venerdì 30 gennaio 2026, Milano si è svegliata con un’installazione spettacolare sotto l’Arco della Pace. Luce e simboli si sono mossi sull’altare olimpico, dando il via ufficiale ai preparativi per i Giochi di Milano Cortina. È stata una scena che ha attirato curiosi e addetti ai lavori, mentre le autorità si sono concentrate sui dettagli per portare a termine una grande sfida sportiva.

Venerdì 30 gennaio 2026, sotto l'Arco della Pace a Milano, si è svolta una delle scene più significative della preparazione ai Giochi Olimpici in programma per Milano Cortina. Il braciere olimpico, simbolo centrale della cerimonia inaugurale, ha ospitato per la prima volta una complessa performance di luci e movimenti meccanici. L'installazione, ancora in fase di test, è stata progettata per rispondere alle dinamiche del vento e alle variazioni climatiche previste per la settimana delle gare, garantendo che il fuoco rimanga visibile e stabile anche in condizioni avverse. Il sistema di illuminazione, sviluppato in collaborazione con ingegneri e artisti digitali, utilizza fibre ottiche integrate nel metallo della struttura, che si attivano in risposta a segnali ambientali.

