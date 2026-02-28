Da chi sente spirare un vento di trasformazione a chi deve rimettere in moto la fiducia L’oroscopo della settimana

L’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati si rivolge a chi percepisce un vento di cambiamento e a chi ha il compito di ricostruire la fiducia. Include consigli per chi deve smettere di definirsi a tutti i costi e per chi deve farsi valere con determinazione. Le previsioni coprono una vasta gamma di situazioni legate ai diversi segni zodiacali.

Da chi deve smetterla di definirsi a tutti i costi a chi deve farsi valere con determinazione. Ecco le previsioni dell'oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Agire e trattenersi. Impulsività e ragionamento: questo è lo stato d'animo della settimana. Pazientate, i risultati arriveranno. Parola chiave della settimana: attesa. Toro 20 aprile – 20 maggio State vivendo una storia in buona forma, tanto più se dura da tempo. Sentite il vento della rinascita anche sul lavoro.

