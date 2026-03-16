Le campionesse italiane di curling femminile sono state sconfitte per la seconda volta consecutiva ai Mondiali 2026, in corso a Calgary. La squadra italiana ha affrontato la Svezia e ha subito un altro ko, perdendo così la partita contro la nazionale svedese. La competizione prosegue con le squadre che si sfidano sul ghiaccio canadese.

L’Italia ha perso la seconda partita consecutiva ai Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). Dopo la sonora sconfitta rimediata nella notte contro la Corea del Sud, le azzurre sono state battute dalla Svezia per 9-4 al termine di un confronto indirizzato dalle scandinave nelle battute iniziali e in cui il quartetto tricolore ha provato a dare battaglia fino di un finale dominato dalle ben più quotate avversarie. La Svezia ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si sono concluse tre settimane fa, ma la formazione che ha trionfato nella Perla delle Dolomiti era diversa rispetto a quella che sta partecipando a questa rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, l’Italia si inchina alla Svezia ai Mondiali: secondo ko per Constantini e compagne

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