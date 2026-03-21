Il viceministro degli Esteri di Cuba ha risposto a una domanda sulle trattative con gli Stati Uniti, affermando che ci sono interessi reciproci ma che il governo cubano non è disposto a cambiare il sistema politico. Ha aggiunto che le trattative sono questioni molto delicate, gestite con discrezione, e che non ha ulteriori dettagli rispetto alle dichiarazioni del presidente.

“Se ci sono e a che stato sono le trattative con gli USA? Il nostro approccio, come ha detto il presidente venerdì scorso, è che si tratta di questioni molto sensibili e le gestiamo con discrezione, quindi non ho molti più dettagli di quelli forniti dal presidente. Posso confermare, e lo posso confermare categoricamente ed è in linea con quanto detto dal presidente, che il sistema politico cubano non è oggetto di negoziazione. E, naturalmente, né il presidente né la posizione di alcun dirigente a Cuba sono oggetto di negoziazione con gli Stati Uniti o con il governo di nessun altro paese. Noi non abbiamo richiesto alcun cambiamento costituzionale negli Stati Uniti né abbiamo chiesto che vengano licenziati o esclusi dal governo funzionari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, viceministro esteri: "Trattative Usa? Tanti interessi reciproci, ma no a cambio sistema politico"

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