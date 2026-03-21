Il viceministro degli Esteri di Cuba ha dichiarato che chi sostiene che l’isola sia una minaccia è disonesto o ignorante. Ha anche detto che l’aggressività di alcuni Stati Uniti deriva dall’incapacità di riconoscere il diritto di Cuba alla piena indipendenza e all’autodeterminazione. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensioni tra i due paesi.

“L’aggressività è parte dell’incapacità di un settore potente e influente dell’élite politica degli Stati Uniti di riconoscere il diritto di Cuba alla piena indipendenza e all’autodeterminazione. Ma quando la politica di un paese, quando l’aggressione di un paese che non è di carattere militare, provoca danni nella vita quotidiana delle persone per alimentarsi, per educarsi, per intrattenersi, per assistere un familiare, per ricevere cure mediche, le perdite e i danni si possono comunque misurare e il risultato è spietato”. Così il viceministro delle relazioni estere cubano Carlos Fernández de Cossío, durante una conferenza stampa convocata a L’Avana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, viceministro esteri: "Chi dice che siamo una minaccia o è disonesto o ignorante"

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