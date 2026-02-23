Eileen Gu ha conquistato un oro e due medaglie d’argento nello sci freestyle ai Giochi di Milano-Cortina, portando a casa i risultati più prestigiosi della sua carriera. La vittoria deriva dall’impegno e dalla determinazione che mette ogni giorno sulla neve, dimostrando quanto lo sport possa rivelare chi siamo e cosa possiamo raggiungere. La giovane atleta ha dimostrato che il talento si combina con costanza e passione. La sua performance rimane nel cuore degli appassionati.

Eileen Gu ha vinto un oro e due argenti alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nello sci freestyle. La sua intervista a Repubblica. L’intervista a Eileen Gu. Quanto può valere questo oro arrivato dopo due argenti e tutta l’attesa sul suo personaggio al di là dell’atleta? “ È qualcosa di cui sono molto orgogliosa, perché è comunque sorprendente nonostante tutto. Perché ci sono arrivata senza praticamente dormire, la notte della vigilia, dopo una lunga rincorsa, facendo fatica ad allenarmi su certe specialità. E poi perché sono una nerd. Amo mettere insieme le statistiche, i dati, i primati alle Olimpiadi come ai Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Chi è Eileen Gu che ha stregato le Olimpiadi invernali 2026Eileen Gu ha conquistato il cuore delle Olimpiadi invernali 2026 perché ha vinto tre medaglie d’oro, portando la Cina al centro dell’attenzione.

Eileen Gu vince la medaglia d’oro, aveva riso in faccia al giornalista insegnando a lui (e a noi) che cos’è lo sportEileen Gu ha conquistato l'oro nello sci freestyle a Cortina 2026, dopo aver scherzato con un giornalista per insegnargli cosa significa davvero lo sport.

Eileen Gu vince la medaglia d’oro, aveva riso in faccia al giornalista insegnando a lui (e a noi) che cos’è lo sportLa vittoria della medaglia d'oro della cinese Eileen Gu, mentre la pressione era tutta sulle sue spalle come racconta l'Athletic. ilnapolista.it

Il superpotere di Eileen GuUna grande personalità della politica globale di febbraio 2026 è Eileen Gu, sciatrice freestyle conosciuta in Cina come Gu Ailing ... startmag.it

Il libro di @GasparriMoris "La partita del potere" ( @egeaonline) ci aiuta anche a comprendere il caso di Eileen Gu (Gu Ailing) tra Cina e Stati Uniti, e il suo significato politico e simbolico x.com

Gu Ailing Eileen, medaglia d’oro nel Freeski Halfpipe donne Nella finale del Freeski Halfpipe donne delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, l’atleta cinese Gu Ailing Eileen si è aggiudicata una medaglia d’oro con un punteggio di 94,75, l’atleta cinese Li Fa - facebook.com facebook