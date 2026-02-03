Trump annuncia dazi ridotti se l’India smette di comprare il petrolio russo

Donald Trump ha annunciato lunedì che ridurrà le tariffe sui beni provenienti dall’India dal 25 al 18 per cento. La mossa arriva dopo che il primo ministro Narendra Modi ha deciso di fermare l’acquisto di petrolio russo. La decisione potrebbe alleggerire le tensioni tra i due paesi e portare a più scambi commerciali.

Trump ha dichiarato lunedì che intende abbassare le tariffe sui beni provenienti dall'India al 18 per cento, dal 25 per cento, dopo che il primo ministro indiano Narendra Modi ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo. Dall'inizio del conflitto Ucraina – Rusia, l'India è diventata uno dei principali acquirenti di petrolio russo, offrendo a Mosca un mercato fondamentale mentre l'Europa riduceva gli acquisti. Nel 2024, la Russia ha fornito circa il 36 per cento delle importazioni totali di greggio dell'India, pari a circa 1,8 milioni di barili al giorno a prezzo scontato. A dicembre, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato, durante una visita a Nuova Delhi, la volontà di continuare le "spedizioni ininterrotte" di carburante, nonostante le pressioni statunitensi.

