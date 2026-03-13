Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha confermato venerdì che Cuba sta conducendo trattative con gli Stati Uniti. La notizia arriva in un momento in cui le comunicazioni tra i due paesi sono state oggetto di attenzione. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o le tempistiche delle discussioni. La notizia si diffonde attraverso una dichiarazione ufficiale del governo cubano.

Il 13 marzo il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha affermato che il suo paese ha avviato dei colloqui con gli Stati Uniti, che da settimane stanno applicando una politica di massima pressione sull’isola. “L’obiettivo è cercare soluzioni, attraverso il dialogo, alle divergenze tra i due paesi”, ha aggiunto. Díaz-Canel ha affermato che “elementi internazionali hanno facilitato i colloqui”, senza fornire ulteriori dettagli. La sera del 12 marzo L’Avana aveva annunciato la prossima scarcerazione di 51 detenuti grazie a una mediazione del Vaticano. La chiesa cattolica svolge da anni un ruolo di mediatrice per il rilascio di prigionieri politici a Cuba. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il presidente cubano Díaz-Canel afferma che sono in corso colloqui con gli Stati Uniti

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