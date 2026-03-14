Il presidente di Cuba ha comunicato ufficialmente che il suo governo sta attualmente conducendo dei colloqui con gli Stati Uniti. È la prima volta che un rappresentante cubano rende nota questa iniziativa. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui tempi delle trattative.

Il presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel ha detto pubblicamente per la prima volta che il suo governo sta portando avanti dei colloqui con il governo statunitense. “Di recente alcuni funzionari cubani hanno partecipato a dei colloqui con rappresentanti del governo degli Stati Uniti”, ha dichiarato durante un discorso davanti alle massime autorità del paese, trasmesso dalla tv di stato. “L’obiettivo è cercare soluzioni, attraverso il dialogo, alle divergenze tra i due paesi”, ha aggiunto. La dichiarazione di Díaz-Canel sull’esistenza di colloqui rende meno probabile un intervento militare statunitense, almeno in questo momento nel quale gli Stati Uniti sono già impegnati in una guerra contro l’Iran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Per la prima volta, il presidente cubano Díaz-Canel afferma che sono in corso colloqui con gli Stati Uniti

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