Da Reggio Calabria a Miami | la storia di David Pizzimenti vice presidente per Jacobs

Da Reggio Calabria a Miami, la storia di David Pizzimenti, vice presidente di Jacobs, mette in evidenza il percorso di un professionista che ha lasciato la sua città natale per operare in ambito internazionale. Negli ultimi decenni, molti giovani e laureati della zona hanno scelto di trasferirsi all’estero, affrontando nuove sfide e ampliando i propri orizzonti lavorativi.

L'ingegnere reggino racconta venticinque anni di carriera internazionale tra grandi infrastrutture, meritocrazia e visione strategica, senza mai recidere il legame con la propria terra d'origine Non si tratta di un semplice fenomeno migratorio, ma di un percorso di evoluzione professionale che ha condotto numerose eccellenze reggine a ricoprire ruoli di primo piano nei mercati più competitivi del mondo. Tra queste spicca David Pizzimenti, reggino, sposato con due figli, da oltre venticinque anni all'estero, oggi stabilmente residente negli Stati Uniti a Miami. Il suo percorso rappresenta un esempio emblematico di come competenza, visione strategica e determinazione possano tradursi in una carriera di respiro globale, senza mai recidere il legame con le proprie radici.