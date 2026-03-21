Cristina Plevani commenta il suo rapporto con il Grande Fratello Vip, affermando che manca solo una versione Gold per chiudere il ciclo e sottolineando che il primo reality non si dimentica facilmente. A Milano, il 21 marzo 2026, ha dichiarato che forse il problema è solo la stanchezza verso i reality in generale, lasciando intuire un cambiamento di interesse nel pubblico.

Milano, 21 marzo 2026 – “Forse la questione è solo una: il Grande Fratello ha stancato (i reality in generale). Oppure possiamo fare analisi su analisi e sparare a caso teorie: i canali televisivi a disposizione sono tanti, c’è molta concorrenza, siamo ancora sulla scia di Corona, le facce proposte sono sempre le stesse, la messa in onda ha un orario di inizio improponibile bla bla bla. Ecco, su questo ultimo punto sono pienamente d’accordo”. È così che, in un post sul suo profilo Instagram Cristina Plevani – vincitrice della prima edizione andata in onda – commenta la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che ha debuttato martedì 17 marzo, con al timone Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cristina Plevani e il Grande Fratello Vip: “Manca solo la versione Gold per chiudere il cerchio, ma il primo non si dimentica mai”

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