L’allenatore del Cagliari ha dichiarato che il Napoli è una squadra composta da campioni e che la propria squadra deve entrare in campo con grande determinazione. Alla vigilia del match contro gli azzurri di Conte, ha sottolineato l’importanza di giocare con la massima intensità, utilizzando l’espressione “con la bava alla bocca” per indicare la volontà di lottare fino all’ultimo minuto.

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno della sua squadra venerdì alle ore 18,30 contro il Napoli di Antonio Conte. “I ragazzi non vedono l’ora di tornare in campo e mi hanno chiesto di andare in ritiro con un giorno di anticipo e hanno capito che solo stando insieme possiamo fare meglio. Problemi di approccio offensivo e difensivo? Alcuni dati sono opinabili, questo lo è. A volte il dettaglio e l’episodio fanno la differenza. Mi concentrerei sul fatto che abbiamo preso tanti gol con Pisa e Genoa. Non sappiamo se è un bene o un male affrontare questi campioni. Affrontiamo una grandissima squadra con una rosa importante e che nel periodo in cui sono mancati questi top player ha ottenuto risultati importanti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Pisacane: “Napoli squadra di campioni, dobbiamo giocare con la bava alla bocca”

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