Sequestrato un numero spropositato di armi in provincia | gli affari della criminalità organizzata con la droga

Da latinatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’anno sono stati condotti numerosi interventi contro la criminalità organizzata, con particolare attenzione al traffico di droga e al sequestro di armi. Le operazioni, avviate a seguito di indagini e arresti significativi, hanno portato a un incremento delle confische di armi e alla lotta contro le attività illecite sul territorio. Questi interventi rappresentano un passo importante nella lotta alla criminalità e alla tutela della sicurezza pubblica.

Un anno di lavoro intenso, che si è aperto con le note vicende di Aprilia e i nuovi arresti nel clan di Patrizio Forniti che hanno portato allo scioglimento del Comune per mafia, è proseguito con operazioni e arresti sul territorio e numerosi sequestri di armi, e si è concluso con l'operazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

sequestrato un numero spropositato di armi in provincia gli affari della criminalit224 organizzata con la droga

© Latinatoday.it - "Sequestrato un numero spropositato di armi in provincia": gli affari della criminalità organizzata con la droga

Leggi anche: Attentato a Sigfrido Ranucci: gli affari dei clan e la criminalità organizzata, le piste seguite dagli inquirenti

Leggi anche: Mattarella a Vienna per evento Onu su criminalità organizzata: "Inaccettabili allusioni all'impiego di armi nucleari"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.