Sequestrato un numero spropositato di armi in provincia | gli affari della criminalità organizzata con la droga
Nel corso dell’anno sono stati condotti numerosi interventi contro la criminalità organizzata, con particolare attenzione al traffico di droga e al sequestro di armi. Le operazioni, avviate a seguito di indagini e arresti significativi, hanno portato a un incremento delle confische di armi e alla lotta contro le attività illecite sul territorio. Questi interventi rappresentano un passo importante nella lotta alla criminalità e alla tutela della sicurezza pubblica.
Un anno di lavoro intenso, che si è aperto con le note vicende di Aprilia e i nuovi arresti nel clan di Patrizio Forniti che hanno portato allo scioglimento del Comune per mafia, è proseguito con operazioni e arresti sul territorio e numerosi sequestri di armi, e si è concluso con l'operazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
