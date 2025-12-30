Sequestrato un numero spropositato di armi in provincia | gli affari della criminalità organizzata con la droga

Nel corso dell’anno sono stati condotti numerosi interventi contro la criminalità organizzata, con particolare attenzione al traffico di droga e al sequestro di armi. Le operazioni, avviate a seguito di indagini e arresti significativi, hanno portato a un incremento delle confische di armi e alla lotta contro le attività illecite sul territorio. Questi interventi rappresentano un passo importante nella lotta alla criminalità e alla tutela della sicurezza pubblica.

