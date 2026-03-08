Cremonese Nicola a rischio dopo il ko con il Lecce | Giampaolo e Gotti tra le possibili alternative

Dopo la sconfitta contro il Lecce, la Cremonese sta valutando la posizione dell’allenatore Davide Nicola. La società sta considerando alcune alternative tra cui Giampaolo e Gotti, in vista di eventuali cambiamenti sulla panchina. La decisione finale non è ancora stata presa, ma si susseguono le discussioni interne in merito al futuro tecnico della squadra.

La sconfitta contro il Lecce riapre il tema della panchina in casa Cremonese. Dopo il nuovo passo falso nella sfida salvezza, la posizione dell’allenatore Davide Nicola è sempre più in discussione e la società starebbe valutando un possibile cambio di guida tecnica. Il club grigiorosso, fermo a 24 punti in classifica, è scivolato in piena zona retrocessione, alimentando dubbi sulla tenuta del progetto tecnico proprio nella fase decisiva della stagione. I numeri della crisi. Il momento della Cremonese è particolarmente delicato e i risultati delle ultime settimane spiegano la crescente pressione sull’allenatore. La squadra non vince dal 7 dicembre 2025, quando aveva battuto proprio il Lecce per 2-0. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cremonese, Nicola a rischio dopo il ko con il Lecce: Giampaolo e Gotti tra le possibili alternative Cremonese, Nicola dopo il ko col Milan: «Giocato con qualità e personalità, solo un rammarico»In seguito alla sconfitta contro il Milan, Davide Nicola evidenzia una crescita della Cremonese e richiama l’attenzione su elementi chiave del gioco,... Leggi anche: Cremonese, il centrocampista salta l’Inter per infortunio: Nicola valuta alternative Tutto quello che riguarda Cremonese Nicola a rischio dopo il ko.... Temi più discussi: Cremonese, Lecce sarà decisiva per Nicola; Cremonese nel baratro: solo 4 punti in 14 gare, Nicola a rischio; Calcio: Nicola: 'Cremonese coraggiosa contro un grande Milan'; Nicola: Bella partita: siamo tornati a giocare con la palla tra i piedi. Cremonese, Nicola a rischio dopo il ko con il Lecce: Giampaolo e Gotti tra le possibili alternativeLa sconfitta contro il Lecce riapre il tema della panchina in casa Cremonese. Dopo il nuovo passo falso nella sfida salvezza, la posizione dell’allenatore ... thesocialpost.it Nicola a rischio esonero: la Cremonese ha già contattato due possibili sostitutiNel calcio, le stagioni possono cambiare direzione nel giro di poche settimane. Basta una serie di risultati negativi, una classifica che si complica e, improvvisamente, anche i progetti che sembravan ... msn.com #Vanoli: “Siamo delusi. Ma anche un punto ci ha permesso di staccare la Cremonese” x.com La Cremonese perde a Lecce tra difficoltà difensive e poca incisività. Positivi solo Bonazzoli, autore del gol, e Djuric, che cambia la gara nella ripresa Leggi tutto - facebook.com facebook