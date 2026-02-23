Picchia la compagna e la costringe a prelevare dei soldi | arrestato

Un uomo di 41 anni di Napoli, noto alle forze dell’ordine, ha attaccato violentemente la compagna e l’ha costretta a prelevare denaro. La polizia ha arrestato il sospettato dopo aver ricevuto una segnalazione di lite domestica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha usato violenza fisica e minacce per ottenere i soldi. La donna ha subito le conseguenze delle sue azioni e ora si trova sotto protezione. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

La notte scorsa la polizia ha tratto in arresto un 41enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. In particolare, gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha riferito loro che, poco prima, era stata aggredita, dapprima verbalmente e poi fisicamente, dal proprio compagno per motivi economici e che era stata costretta dallo stesso a prelevare una somma di denaro e a consegnargliela. Pertanto, gli operatori hanno individuato l'uomo poco distante, arrestandolo.

