L’incontro per un chiarimento la lite e poi strangola la ex 19enne fino a farla svenire

Una lite tra ex fidanzati a Porto Cesareo si è conclusa in modo drammatico. Durante un chiarimento, l’uomo ha iniziato a strangolare la ragazza, finché lei è svenuta. La scena è stata violentissima, e ora si indaga per capire cosa abbia spinto il 19enne a compiere un gesto così estremo.

PORTO CESAREO – Una lite scaturita dalla fine di una relazione ha rischiato di trasformarsi in tragedia, quando, durante un'animata discussione, l'uomo sarebbe arrivato a stringere le mani attorno al collo di una ragazza in maniera tanto forte da farla svenire. Un grave atto di violenza che ha.

