Riedizione del metodo Boffo Rispondano dei legami con gli islamisti M5s ancora all' attacco di Cerno

Il Movimento 5 Stelle torna a criticare Tommaso Cerno e il quotidiano Il Giornale, evidenziando questioni legate al metodo Boffo e ai presunti legami con gruppi islamisti. La polemica si inserisce in un contesto di tensione politica, con il M5s che ribadisce la propria posizione e chiede chiarimenti su determinati rapporti e modalità di lavoro. La vicenda si inserisce nel dibattito pubblico sulla trasparenza e l’indipendenza dell'informazione.

Il Movimento 5 Stelle prosegue nella sua campagna contro il direttore de il Giornale Tommaso Cerno e contro il quotidiano. Il tema è sempre lo stesso da parte del partito di Giuseppe Conte: la strenua difesa di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci su Rai Tre la domenica sera. Il M5s sta provando da settimane a mettere in discussione la presenza del direttore su Rai Uno, dove è parte integrante dell'edizione in corso di Domenica In quasi come "punizione" per aver osato approfondire il metodo usato dal programma per le sue inchieste. " Il direttore del 'Giornale' di Angelucci, Tommaso Cerno, pagato dalla Rai, ieri a Udine nel corso di un'intervista con il ministro della Giustizia Nordio è tornato ad attaccare 'Report'. L'attacco choc del M5S: "Normale che Cerno attacchi la Rai impunemente?"Recentemente, è emerso un attacco del Movimento 5 Stelle riguardo alle presunte interferenze di Tommaso Cerno sulla Rai. L'attacco choc del M5S: "Normale che Cerno parli contro la Rai impunemente?"L'attacco del Movimento 5 Stelle solleva interrogativi sulla gestione delle critiche interne alla Rai.

