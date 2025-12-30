Il governo spagnolo ha incaricato sette piattaforme online di rimuovere oltre 100 annunci di case vacanze situate nei territori palestinesi occupati da Israele. Questa decisione riflette l’attenzione alle normative locali e alla regolamentazione delle attività di affitto in aree soggette a dispute territoriali. La misura mira a garantire il rispetto delle normative e a promuovere un’attenta gestione delle offerte immobiliari in zone di conflitto.

Madrid, 30 dic. (AdnkronosAfp) - Il governo spagnolo ha ordinato a sette piattaforme online di rimuovere più di 100 annunci di case vacanze nei territori palestinesi occupati da Israele. Il ministero per i Consumatori ha dichiarato di aver individuato 138 inserzioni su piattaforme operanti in Spagna e di aver intimato alle aziende di "rimuovere o bloccare immediatamente" i contenuti. Se non dovessero ottemperare alle disposizioni, le piattaforme potrebbero dover affrontare ulteriori provvedimenti governativi, si legge nella dichiarazione, senza specificare quali sarebbero le conseguenze. La decisione fa parte delle misure adottate dal governo del primo ministro socialista Pedro Sanchez per sostenere i palestinesi e condannare la campagna militare di Israele a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Spagna ordina rimozione 138 annunci di case vacanze nei territori occupati

