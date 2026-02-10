il nuovo asse fascioprogressista per lasciare gli ucraini indifesi

Nei giorni in cui le città ucraine subiscono bombardamenti sempre più intensi, parlamentari di diversi schieramenti hanno deciso di intervenire. Alcuni hanno presentato emendamenti per fermare l’invio di armi, sostenendo che in questa fase il paese non può più permettersi di continuare sulla stessa strada. La proposta ha scatenato subito reazioni, mentre la guerra continua a devastare città e vite.

Nei giorni in cui le case, le scuole, gli ospedali, gli asili ucraini sono sottoposti a ondate sempre più pesanti di bombardamenti russi, per il quarto anno di fila, e quel popolo coraggioso è costretto a resistere spesso senza luce e senza riscaldamento, a temperature polari, i parlamentari di Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 stelle e del costituendo partito vannacciano (Futuro nazionale) hanno avuto il coraggio di presentare emendamenti per chiedere l’immediata interruzione dell’invio di armi all’Ucraina. Per la cronaca, le armi inviate dall’Italia consistono più che altro in sistemi di difesa antimissile, indispensabili proprio per intercettare gli ordigni lanciati sulle città. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

