Cos’è rimasto di Twitter

Oggi Twitter compie 20 anni e la piattaforma ha subito numerosi cambiamenti nel tempo. Quello che resta di Twitter è una rete social in continua evoluzione, caratterizzata da modifiche all'interfaccia e da nuove funzionalità. Sono stati introdotti aggiornamenti che hanno trasformato l'aspetto e il modo di interagire degli utenti, rendendo il social network diverso rispetto a come era all'inizio.

A rendere irriconoscibile la piattaforma che oggi compie 20 anni non è stato solo il nuovo nome che gli ha dato Elon Musk Esattamente vent’anni fa Jack Dorsey, il più noto tra i fondatori di Twitter, pubblicò il primo post sulla sua nuova piattaforma, che non era ancora aperta al pubblico: «just setting up my twttr». Il tweet in questione è ancora online, ed è considerato generalmente quello che segna il giorno in cui nacque un social network rimasto sempre relativamente una nicchia per numero di utenti, ma capace di influenzare la politica e i media più di altri con bacini di utenza molto maggiori. Di tanto in tanto la gente lascia ancora dei commenti a quel tweet: la maggior parte sono del tutto inoffensivi e scherzosi, come «Vengo dal futuro» o «Non sono sicuro che questo tuo progetto funzionerà, Jack». 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Cos’è rimasto di Twitter Articoli correlati I fondatori di Twitter e Pinterest lanciano un App per “guarire” i social: cos’è TangleI due ex-squali della Silicon Valley stanno sviluppando un app che sostituisce i like con l'introspezione. I tifosi dell’Inter lanciano un petardo contro Audero rimasto a terra stordito: cos’è successo a CremonaAudero finisce a terra dopo un lancio di un petardo contro di lui da parte dei tifosi dell'Inter. Le Staffe hanno RIVOLUZIONATO la Storia Tutti gli aggiornamenti su Cos'è rimasto di Twitter Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Profezie per la pace; Una delicata collezione di assenze di Aline Bei: quando la lingua materna è il silenzio; Parlare di Covid dà fastidio a molti. Stupisce che oggi si fugga dal ricordo. Epatite A: cos'è, come si cura e cosa si rischiaContraibile in caso di contatto con acqua o cibo contaminato, porta con sé una lunga lista di sintomi. Diverse le cure disponibili, tra cui il vaccino. tgcom24.mediaset.it Cos'è successo oggi sui mercati: dall'apertura di Commerz a UInicredit alle stime ottimistiche delle compagnie aeree UsaLe principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di martedì 17 marzo, dalla newsletter quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggi ... milanofinanza.it Più è secco, più bagna. Cos’è facebook Cos’è successo nel ventunesimo giorno di guerra x.com