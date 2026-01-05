I fondatori di Twitter e Pinterest lanciano un App per guarire i social | cos'è Tangle
I fondatori di Twitter e Pinterest presentano Tangle, un'app che mira a trasformare l’esperienza dei social media. Sostituendo i tradizionali “like” con momenti di riflessione, Tangle si propone di promuovere un uso più consapevole e positivo delle piattaforme online. Un progetto che invita gli utenti a concentrarsi sull’introspezione, offrendo un’alternativa più sobria e significativa nel panorama digitale odierno.
I due ex-squali della Silicon Valley stanno sviluppando un app che sostituisce i like con l'introspezione. L'idea di base è fornire agli utenti una piattaforma per pianificare la giornata, condividere gli obiettivi di crescita personale con gli amici e vivere il Web con maggiore consapevolezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cos’è il “test del finto cliente” nei supermercati Pam, Cgil: “Pretesto per far fuori lavoratori scomodi”
Leggi anche: Insegnante svela il suo metodo infallibile per i ragazzi “difficili”: cos’è la strategia delle “buone notizie”
I fondatori di Twitter e Pinterest lanciano un App per “guarire” i social: cos’è Tangle - L’idea di base è fornire agli utenti una piattaforma per pianificare la giornata, condividere ... fanpage.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.