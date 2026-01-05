I fondatori di Twitter e Pinterest lanciano un App per guarire i social | cos'è Tangle

I fondatori di Twitter e Pinterest presentano Tangle, un'app che mira a trasformare l’esperienza dei social media. Sostituendo i tradizionali “like” con momenti di riflessione, Tangle si propone di promuovere un uso più consapevole e positivo delle piattaforme online. Un progetto che invita gli utenti a concentrarsi sull’introspezione, offrendo un’alternativa più sobria e significativa nel panorama digitale odierno.

