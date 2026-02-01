I tifosi dell'Inter lanciano un petardo contro Audero rimasto a terra stordito | cos'è successo a Cremona
I tifosi dell'Inter hanno lanciato un petardo contro Audero durante la partita a Cremona. Il portiere della Cremonese è rimasto stordito e si è accasciato a terra, tenendosi le orecchie con le mani. La scena ha creato scompiglio sugli spalti e ha interrotto il gioco per alcuni minuti.
Audero finisce a terra dopo un lancio di un petardo contro di lui da parte dei tifosi dell'Inter. Il portiere della Cremonese resta a terra tenendosi le mani sulle orecchie.🔗 Leggi su Fanpage.it
Lo striscione dei tifosi dell’Inter a Cremona: “Nelle vittorie e nelle avversità, mister e squadra siamo al vostro fianco”. x.com
Esordio da incubo per Asllani: l’ex Inter entra in campo al 76’ e viene espulso all’82’ per eccesso di foga, i tifosi del Beşiktaş lo hanno consolato così dopo il rosso 🟥 X / Ersin Albayrak - facebook.com facebook
