I tifosi dell'Inter lanciano un petardo contro Audero rimasto a terra stordito | cos'è successo a Cremona

I tifosi dell'Inter hanno lanciato un petardo contro Audero durante la partita a Cremona. Il portiere della Cremonese è rimasto stordito e si è accasciato a terra, tenendosi le orecchie con le mani. La scena ha creato scompiglio sugli spalti e ha interrotto il gioco per alcuni minuti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.