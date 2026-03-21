Cosa fare a Roma il weekend del 21 e 22 marzo 2026 | eventi mostre festival e appuntamenti da non perdere

A Roma, il fine settimana del 21 e 22 marzo 2026 propone un ricco programma di eventi che coinvolge musei, teatri, piazze e strade della città. Sono in programma mostre, festival, concerti e iniziative di street food, tutte pensate per offrire un’esperienza varia e coinvolgente ai visitatori e ai residenti. La città si anima con appuntamenti che spaziano tra arte, musica e intrattenimento all’aperto.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 Roma offre un calendario variegato che spazia tra cultura, spettacoli, musica, food ed eventi all’aperto, approfittando dell’arrivo della primavera. Tra gli eventi più attesi c’è il ritorno delle Giornate FAI di Primavera, che permettono di scoprire luoghi storici e spazi solitamente chiusi al pubblico. Un’occasione per visitare palazzi, siti culturali e ambienti poco conosciuti della Capitale, con aperture straordinarie diffuse in tutta la città. Sempre sul fronte culturale, prosegue alla Galleria Borghese la mostra dedicata a Giovan Francesco Penni e alla bottega di Raffaello, un percorso che racconta la storia artistica del Cinquecento attraverso opere e ricostruzioni. 🔗 Leggi su Funweek.it

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