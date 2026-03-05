Tadej Pogacar si prepara a debuttare nel 2026 alle Strade Bianche, con l’obiettivo di partecipare alla Milano-Sanremo. Dopo un trimestre di gare intense, il ciclista sloveno affronterà la corsa toscana, che rappresenta il primo impegno importante della stagione. La sua presenza sulla start list è confermata e gli appassionati attendono di vederlo all’opera sulle strade sterrate.

È atteso un debutto di alto livello per tadej pogacar alle strade bianche: dopo un trimestre intenso in calendario, la stagione prende il via su un percorso toscano che alterna sterrato e asfalto. la classica, particolarmente suggestiva, è considerata un banco di prova cruciale e spalanca la scena ai protagonisti delle prime settimane di stagione. la partecipazione dello sloveno, fresco vincitore del titolo mondiale, annuncia una prestazione di livello tecnico e tattico decisivo. l’evento presenta un tracciato che valorizza le capacità di controllo e di gestione delle fasi cruciali, con tratti in sterrato che possono modificare l’esito della corsa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tadej Pogacar debutta nel 2026 alle Strade Bianche, puntando alla Milano-Sanremo

Strade Bianche 2026: il settore Colle Pinzuto intitolato a Tadej Poga?arUn legame sottile tra polvere e pendenza, che restituisce alla Strade Bianche una funzione rituale nel calendario: essere terreno di esibizione per...

Perché Tadej Pogacar correrà su un tratto della Strade Bianche a suo nome: mai accaduto nel ciclismoSi solito si dedicano cime, settori o traguardi ai campioni del passato o che hanno concluso la propria carriera.

Tadej Pogaar wins the Men Elite race at #Kigali2025 UCI Road World Championships!

Una raccolta di contenuti su Tadej Pogacar.

Temi più discussi: Il leggendario omaggio a Pogacar: un pezzo di Strade Bianche prende il suo nome; Strade Bianche 2026, la selezione UAE per il debutto stagionale di Tadej Poga?ar: presenti anche Isaac Del Toro e Jan Christen; Pogacar e Vingegaard, la strana attesa: non hanno ancora corso nel 2026, ma il duello è già ripartito; Tutto pronto per il debutto di Pogacar: l'iridato sabato cercherà la 4^ Strade Bianche, al suo fianco Del Toro e Christen.

Pogacar scalpita dopo il lungo inverno: Non vedo l'ora di correre alla Strade Bianche. Ci sarà anche Del ToroCiclismo, Pogacar è pronto a debuttare dopo un inverno trascorso ad allenarsi. Alla Strade Bianche avrà al suo fianco Del Toro, con l'UAE che studia il piano per la Sanremo ... sport.virgilio.it

Strade Bianche, il settore Colle Pinzuto dedicato a Tadej PogacarChi vince tre volte le Strade Bianche ha diritto a un cippo e a un tratto di sterrato dedicato. Dopo Fabian Cancellara, tocca a Tadej Pogacar avere questo onore: allo sloveno verrà intitolato il tratt ... sport.sky.it

La stagione 2026 del ciclismo entra nel vivo. Arriva uno degli appuntamenti più affascinanti dell’anno: le Strade Bianche Tadej Pogacar, dopo aver vinto le ultime due edizioni, è il grande favorito #ciclismo #stradebianche #Pogacar x.com

Alex Carera boccia il nuovo progetto antidoping Il manager di Tadej Pogacar ha espresso una posizione netta sull'iniziativa dell'ITA (l'Agenzia Internazionale per i test-antidoping) che prevede il monitoraggio dei dati di allenamento di alcuni corridori. "Il ciclism - facebook.com facebook