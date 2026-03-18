Il Napoli si avvicina alla partita contro il Cagliari con alcuni giocatori chiave che si stanno riprendendo dagli infortuni. McTominay mostra segnali di recupero e si sta allenando con il gruppo, mentre l'allenatore sta riunendo gli elementi principali della rosa. La squadra si sta preparando per affrontare la trasferta in Sardegna con una formazione in evoluzione.

"> Il Napoli prepara la trasferta di Cagliari con segnali incoraggianti sul piano delle scelte e dei rientri. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Scott McTominay è pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo il ritorno in campo contro il Lecce, dove ha inciso immediatamente cambiando ritmo e qualità della manovra. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come lo scozzese, pienamente recuperato dall’infiammazione tendinea, voglia tornare protagonista dal primo minuto. Il centrocampista, fermato dopo la gara di Genova e costretto a saltare cinque partite tra campionato e Coppa Italia, ha dato segnali evidenti di crescita già nel finale contro il Lecce. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay scalpita: Conte ritrova i suoi uomini chiave verso Cagliari”

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