Biathlon Ruhpolding | rientrano Wierer e Vittozzi Giacomel leader della Coppa del Mondo

A Ruhpolding, alla Chiemgau Arena, si svolge una tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia schiera undici atleti, con Giacomel in testa alla classifica generale e il rientro di Wierer e Vittozzi, fondamentali per la squadra. Un appuntamento importante per gli atleti italiani, che affronteranno le gare di gennaio con determinazione e concentrazione.

Alla Chiemgau Arena torna la grande Coppa del Mondo di gennaio. Italia con undici atleti al via: occhi puntati su Giacomel in giallo e sul rientro delle due azzurre. La Coppa del Mondo di biathlon fa tappa a Ruhpolding e per l'Italia arrivano segnali importanti. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tornano sul palcoscenico internazionale. Sono nel complesso undici gli atleti convocati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per Ruhpolding: al femminile rientrano Wierer e Vittozzi.

