In vista della Coppa del Mondo, l’Italia si affida a Vittozzi dopo il ritiro di Wierer e i problemi di salute di Giacomel. La campionessa olimpica sarà l’atleta principale in questa fase della competizione, mentre le altre due non prenderanno parte alle gare. La squadra si prepara alle prossime sfide senza le due atlete, concentrandosi sulla propria formazione per le prove a venire.

Dodici giorni dopo la chiusura di un’indimenticabile edizione dei Giochi Olimpici, che ha visto il biathlon uno degli sport più seguiti a Milano Cortina 2026, la Coppa del Mondo riparte il 5 marzo da Kontiolahti (Finlandia). Nella memoria collettiva degli appassionati, ma anche dei tanti che si sono avvicinati al biathlon soltanto di recente, sono ancora nel cuore le immagini dello splendido addio a Dorothea Wierer. La campionessa azzurra ha salutato al termine della mass start olimpica, terminata al quinto posto, con tutto lo stadio a dare un tributo indimenticabile a una campionessa che ha dato tantissimo al biathlon mondiale e che mancherà, come atleta e personaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa del Mondo, senza Wierer e Giacomel l'Italia si affida a Vittozzi

