L'allenatore della Juventus Next Gen ha annunciato la lista dei giocatori convocati per la partita contro il Gubbio, prevista oggi al Moccagatta. La squadra si prepara a scendere in campo in una sfida importante del campionato di Serie C, con i giocatori scelti che saliranno sul terreno di gioco per questa occasione. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima dell'inizio del match.

Convocati Juventus Next Gen, l’allenatore dirama le scelte per la fondamentale e delicatissima sfida casalinga del campionato di Serie C. La Juventus si prepara per scendere in campo e affrontare un appuntamento di grandissima importanza. I ragazzi guidati da Massimo Brambilla attendono il Gubbio in una complessa partita valida per la trentatreesima giornata del Girone B di Serie C. L’incontro odierno è fissato per le 14.30. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Per la sfida interna, il tecnico ha preso le decisioni definitive dopo aver valutato le condizioni atletiche del gruppo durante la settimana. Le scelte tattiche sono mirate a garantire grande solidità, schierando una formazione capace di imporre il proprio ritmo ai rivali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Juventus Next Gen per il Gubbio: la lista di Brambilla per il match in programma oggi al Moccagatta

Articoli correlati

Leggi anche: Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina…. La lista ufficiale di Brambilla

Juventus Next Gen Carpi 2-0: Puczka e Okoro trascinano i bianconeri al Moccagatta, Brambilla inizia alla grande il 2026Di Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di Comolli Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio...

Contenuti e approfondimenti su Convocati Juventus Next

Temi più discussi: Serie C | I convocati per Forlì-Juventus Next Gen; Serie A | I convocati per Udinese-Juventus; Juventus, visto in C? In Forlì-Next Gen un fuorigioco come quello di Koopmeiners: ma stavolta è goal contro i bianconeri; Juventus, i convocati per l'Udinese: torna Milik, ancora out Vlahovic e Holm.

Juve Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida alla Vis PesaroMassimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato contro la Vis Pesaro, in programma oggi a partire dalle 12:30 e valida per la 29 esima ... tuttojuve.com

NEXT GEN| Forlì-Juve, i convocati di BrambillaMassimo Brambilla, tecnico della Juve Next Gen, ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista del match contro il Forlì L'articolo NEXT GEN| Forlì-Juve, i convocati di Brambilla proviene da Ju ... msn.com

Serie C | I convocati per Forlì-Juventus Next Gen Oggi, domenica 15 marzo 2026, la Juventus Next Gen sfida in trasferta il Forlì, in occasione della giornata numero 32 del Girone B di Serie C: appuntamento fissato alle ore 12:30. Di seguito la lista dei giocatori facebook