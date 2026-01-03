Juventus Next Gen Carpi 2-0 | Puczka e Okoro trascinano i bianconeri al Moccagatta Brambilla inizia alla grande il 2026

La Juventus Next Gen ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Carpi nella 20ª giornata di Serie C 2025/26, con Puczka e Okoro protagonisti. La partita si è disputata al Moccagatta, segnando un buon inizio per Brambilla nel nuovo anno. Di seguito, la sintesi e i dettagli del match.

Juventus Next Gen Carpi LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha affrontato quest'oggi il Carpi per la sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Vittoria bianconera con le reti di Puczka e Okoro. Juventus Next Gen Carpi 2-0: sintesi e moviola. TRIPLICE FISCHIO – FINISCE QUI AL MOCCAGATTA: LA JUVE VINCE 2-0 90'+2 Recupero – Concessi cinque minuti 90'+1 Arbitro richiamato all'FVS – Cancellato il rigore al Carpi, si riprende con il possesso per la Juventus 90? Rigore per il Carpi – Sbracciata di Brugarello, per l'arbitro è calcio di rigore 87? Ammonito Perotti – Giallo anche per il centrocampista entrato in campo da poco 82? Carpi in pressing – Continua la pressione degli ospiti alla ricerca del gol che darebbe un altro sapore a questo finale, la Juve si difende compatta 77? Brambilla costretto al cambio – Non ce la fa Mangiapoco, al suo posto è già pronto Fuscaldo 75? Problemi per Mangiapoco – Il portiere resta giù dopo un colpo preso da Rossini, necessario l'intervento dello staff 71? Traversa di Puczka – Bel colpo di testa del 7 bianconero, pallone che si stampa sulla traversa! 67? Ammonito Anghelé – Primo cartellino giallo anche per la Juve 65? Doppio cambio – Entrano Deme e Perotti, finisce qui la partita di Guerra e Okoro 63? Ci prova Stanzani – Tentativo facilmente leggibile da Mangiapoco, che recupera la sfera senza problemi 56? Tiro Zagnoni – Il capitano del Carpi ci prova dalla distanza, palla a lato 49? Traversa del Carpi – Conclusione violente di Ceccotti che si stampa sulla traversa 46? Ripresa al via – Si riparte dal 2-0 del primo tempo 45'+6 Duplice fischio – Si chiude qui la prima frazione ad Alessandria 45'+2 Recupero – Concessi da ora quattro minuti di recupero 45? RADDOPPIA LA JUVE – Okoro spinge in porta il pallone del 2-0 dopo un'azione parecchio confusa.

