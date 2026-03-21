Convocati Atalanta per il Verona l’elenco completo di Palladino | la scelta su Raspadori

L’Atalanta ha annunciato la lista dei giocatori convocati per la partita contro il Verona, con l’allenatore Palladino che ha comunicato le sue scelte finali. Tra i nomi inclusi nell’elenco figura anche Raspadori, la cui presenza è stata decisa nelle ultime ore. La formazione ufficiale sarà comunicata prima del fischio d’inizio, mentre i giocatori sono stati convocati per la trasferta.

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