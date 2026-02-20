Olimpiadi | i pizzoccheri sono la medaglia d' oro della buona cucina italiana

Il sondaggio online di Lombardia Notizie ha premiato i pizzoccheri come la specialità più amata della cucina italiana, attribuendogli la medaglia d’oro. La scelta è arrivata dopo aver chiesto ai follower di votare tra piatti tradizionali, e i pizzoccheri sono risultati i preferiti, battendo risotti e cotolette. La scommessa sulla tradizione culinaria lombarda ha riscosso successo tra gli utenti, che hanno condiviso foto delle proprie ricette. Il risultato conferma come i piatti regionali continuino a mantenere un ruolo centrale nel palato degli italiani.

Apprezzati a 360 gradi sia dagli atleti, come il vincitore del gigante Luca Pinheiro Braathen, sia dagli spettatori, tra cui la leggenda interista Javier Zanetti Pizzoccheri: medaglia d'oro; risotto giallo: d'argento; cotoletta alla milanese: di bronzo. È questo il podio della 'buona tavola' sancito da un sondaggio online lanciato come 'storia', sul proprio profilo Instagram, da Lombardia Notizie, l'agenzia di stampa della Regione Lombardia. Circa 3.000 i follower che hanno visualizzato la proposta con il 48% dei consensi diretto al più tipico dei piatti valtellinesi, seguito dal 24% per il risotto e dal 22% per la cotoletta.