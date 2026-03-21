Un politico ha presentato denuncia dopo aver ricevuto minacce di morte e insulti ripetuti. Secondo quanto riferito, le minacce sarebbero state rivolte direttamente a lui, con la richiesta di non ignorarle e di agire di conseguenza. La denuncia evidenzia come le intimidazioni siano diventate una presenza quotidiana, e si sottolinea che tali comportamenti non devono essere tollerati.

"Se gli insulti e le minacce, ahimé, sono all'ordine del giorno. Sentirsi augurarsi la morte non può passare sotto silenzio". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rompe gli indugi e annuncia di aver avviato le procedure per informare le autorità competenti sui messaggi "gravi e inaccettabili" relativi a un suo post con l'appello sui social per il voto al referendum. "Una cosa è la critica - spiega Fontana - finanche l'insulto, ma quando, come in questo caso, la misura è colma è doveroso intervenire". Il governatore della Lombardia non ha dubbi: "Quando l'avversario politico non viene visto come qualcuno con idee diverse, ma come un nemico da abbattere e contestare a prescindere - conclude Fontana - questo è il risultato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Contro di me inaccettabili minacce di morte". La denuncia di Attilio Fontana

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