conte ci crede e il calendario sembra volerlo aiutare

Con l’avvicinarsi della fine del campionato, restano otto giornate per molte squadre, mentre Inter e Milan ne hanno ancora nove. La corsa al titolo coinvolge tre club principali, che si contendono la vetta della classifica. La lotta è serrata e ogni partita può fare la differenza nella classifica finale. La stagione sta entrando nella sua fase decisiva, con molte sfide ancora da giocare.

Anche questo campionato sta volgendo al termine: mancano 8 giornate (9 per Inter e Milan) e la lotta al vertice vede tre contendenti principali, Inter, Napoli e Milan. Dopo la vittoria contro il Cagliari di ieri il Napoli ci crede e non lo nasconde più, come ha detto Conte: “Intanto mancano 8 partite e il rientro di alcuni calciatori che ancora non sono al 100%. Kevin l’ho visto bene e ha giocato tutta la partita, lo stesso Lobo ha faticato oggi. Abbiamo ancora da recuperare altri, Neres non credo. Quello che abbiamo fatto fino ad ora lo abbiamo fatto in emergenza, ora dobbiamo qualificarci in Champions. È inevitabile che guardi in avanti, nessuno ce lo deve impedire” Senza parlare ancora di vincitori o pronostici, la classifica attuale è la seguente: Inter 68 punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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