Napoli Conte ci crede ancora e suona la carica | il discorso alla squadra

Massimo Conte ha parlato ai giocatori del Napoli per motivarli, convinto che la squadra possa ancora recuperare punti. La sua chiamata arriva dopo una serie di risultati deludenti che hanno ridotto le speranze di scudetto. Durante l’incontro, il tecnico ha sottolineato l’importanza di reagire subito e di non perdere fiducia, anche se la distanza dalla vetta resta significativa. Intanto, la squadra si prepara alla sfida di domani sera contro la Juventus, in attesa di un eventuale passo falso dell’Inter.

Il Napoli si trova in un momento delicato della stagione, con nove punti di ritardo sull’ Inter capolista che, questa sera, potrebbe trovare difficoltà contro la Juventus. Gli azzurri saranno sicuramente degli spettatori interessati. In ogni caso, l’attenzione è alta ed è rivolta alla sfida contro la Roma: Antonio Conte suona la carica ai suoi calciatori. Conte vuole vincere: trasmessa carica alla squadra!. Stando a quanto affermato da Tuttosport, Conte ha provato a trasmettere il verbo “crederci” alla propria squadra, incoraggiandoli in una stagione complicata: “La pazza idea di Conte è questa: vincerle tutte fino alla fine, poi si vedrà. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Antonio Conte discorso AG4IN

Antonio Conte sarebbe orientato a quattro cambi di formazione per la gara che il Napoli disputerà contro la Roma domani sera al Maradona. facebook

È clamorosamente fallita la campagna mediatica anti Conte. La Conte cam non è servita! Coppa Italia-nessuna sanzione per #Conte e il #Napoli Conte mai menzionato nel referto. E non ci sono al momento novità sull’eventuale apertura di un fascicolo da part x.com