Giuseppe Conte ha concluso la sua campagna elettorale all’Eur, mentre Elly Schlein ha scelto Milano per il suo intervento finale. In questa fase, Conte ha rivolto una battuta rivolta a Meloni, commentando le manine, e ha cercato di rafforzare il suo messaggio in vista del voto. La campagna referendaria si sta avvicinando al termine e si svolge tra eventi pubblici e dichiarazioni di leader politici.

Conte cerca nuove sponde, chiude a Roma la campagna per il No con attori e giornalisti. Schlein a Milano Elly Schlein ha scelto Milano. E allora è Giuseppe Conte a prendersi la scena romana, per mettere l’ultimo timbro di questa campagna referendaria, “che ha il sapore di un campagna elettorale”. E’ uno spettacolo, una convention, più che un comizio (senza simbolo M5s sul palco). Al Palazzo dei congressi, tirato a lucido per l’occasione, il Movimento ha schierato l’artiglieria pesante, da Marco Travaglio a Gustavo Zagrebelsky. La sala è piena, c’è chi resta in piedi e chi invece ruba il posto ai giornalisti. Il merito, si capisce subito, conta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Conte chiude la campagna all’Eur e sfida Meloni: “Altro che manine”

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