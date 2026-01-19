Altro che medico di campagna | Riccardo Szumski è piuttosto un politico in campagna

Riccardo Szumski, ex medico radiato, si è distinto recentemente nel panorama politico locale. Dopo le critiche rivolte alla sua proposta di strutture sanitarie pubbliche dedicate ai danni da vaccino in Veneto, ha deciso di rispondere anche alle mie osservazioni. Questa vicenda evidenzia le controversie attorno alle sue iniziative e all’approccio adottato, suscitando attenzione su temi di sanità pubblica e comunicazione politica nella regione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.