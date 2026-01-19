Altro che medico di campagna | Riccardo Szumski è piuttosto un politico in campagna
Riccardo Szumski, ex medico radiato, si è distinto recentemente nel panorama politico locale. Dopo le critiche rivolte alla sua proposta di strutture sanitarie pubbliche dedicate ai danni da vaccino in Veneto, ha deciso di rispondere anche alle mie osservazioni. Questa vicenda evidenzia le controversie attorno alle sue iniziative e all’approccio adottato, suscitando attenzione su temi di sanità pubblica e comunicazione politica nella regione.
Il medico radiato Riccardo Szumski, a seguito della mia denuncia su queste pagine dell’inaccettabile aggressione contro la senatrice Sbrollini causata dalle critiche alla proposta assurda di istituire strutture sanitarie pubbliche dedicate a coloro che lamentano danni da vaccino in Veneto, ha deciso di rispondere anche a me. Non nel merito, intendiamoci bene; semplicemente reiterando proprio quel meccanismo di appello politico, di chiamata identitaria che ha utilizzato in precedenza contro la senatrice. Vale la pena esaminare il suo messaggio sui social, non perché interessante per i contenuti, ma perché è un esempio didattico di come agisce la politica populista per creare consenso sui temi di sanità pubblica, che dovrebbero essere trattati in ben altro modo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Riccardo Szumski entra in Consiglio: chi è il medico no-vax che ha fatto incetta di voti in Veneto
Leggi anche: Chi è Riccardo Szumski, medico "no-vax" che ha conquistato 2 seggi in Veneto: radiato per posizioni su vaccino Covid, ex sindaco Santa Lucia di Piave
