Giuseppe Conte ha concluso la campagna elettorale a Roma, tenendo un evento al Palazzo dei Congressi con attori e giornalisti presenti. La giornata ha visto un focus sulla critica alla “casta” e alcune parole di stampo giustizialista. Nel frattempo, la leader del principale partito di opposizione ha partecipato a un comizio a Milano. Domani si svolge il referendum, mentre le primarie potrebbero essere alle porte.

Oggi referendum, domani primarie? Meglio tenersi pronti. Per il gran finale della campagna M5s Giuseppe Conte ha scelto il Palazzo dei Congressi di Roma: si prevedono grandi attacchi alla “casta” e un po’ di giustizialismo. Da queste parti è ormai di casa, è qui che si era tenuta anche Nova, l’assemblea (ri)costituente del Movimento – e ieri s’è svolto anche l’evento di FdI. Ci saranno giuristi e avvocati, attori e comici, giornalisti e anche un po’ di strategia. Per questo ha arruolato una platea agguerrita e variegata, che va oltre il classico perimetro pentastellato, sconfinando in alcuni casi in zona Nazareno (e oltre). Qualche giorno fa il leader M5s ha annunciato con un video i contributi, tra gli altri, di “Enzo Iacchetti, Ficarra e Picone, Neri Marcorè, Elio Germano, Pif. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Conte cerca nuove sponde, chiude a Roma la campagna per il No con attori e giornalisti. Schlein a Milano

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