Congedo paternità, un padre su tre ancora non lo usa

Oggi si celebra la festa del papà e i dati mostrano che circa un padre su tre non usufruisce ancora del congedo di paternità. Dopo un aumento negli anni passati, il numero di padri che si prendono cura dei figli nei primi giorni di vita si è stabilizzato, ma questa scelta non è ancora diffusa in tutte le regioni italiane e non coinvolge uniformemente le famiglie.

Oggi si celebra la festa del papà. Dopo la forte crescita degli anni scorsi, si stabilizza il numero dei padri che si prendono cura dei propri figli nei primi giorni di vita, una scelta che però non è ancora diffusa pienamente né condivisa uniformemente nel Paese. Servizio di Alessandra Camarca RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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