Congedo di paternità 1 padre su 3 ancora non lo usa

Nel 2024, 181.777 padri hanno usufruito del congedo di paternità, coprendo più di due terzi dei lavoratori dipendenti con diritto a questa misura. Tuttavia, un terzo dei papà ancora non ha scelto di prenderlo, lasciando inalterata la proporzione di chi non sfrutta questa opportunità. I dati mostrano una diffusione parziale di questa pratica tra i lavoratori maschi.

Sono 181.777 i padri che hanno utilizzato il congedo di paternità nel 2024, pari a oltre 64% dei lavoratori dipendenti che ne hanno diritto. Ciò significa che la misura è sempre più diffusa ma anche che ancora oggi solo uno su tre ne ha usufruito. I dati emergono dalle nuove elaborazioni diffuse da Save The Children e Inps in occasione della Festa del papà. Gap tra Nord e Sud. Più della metà degli uomini che usufruiscono del congedo di paternità hanno tra i 35 e i 44 anni (52%) e nella maggior parte dei casi si tratta di lavoratori con un impiego stabile e a tempo pieno. Il 59% (107.273) dei padri che usufruiscono della misura vive nel Nord Italia, il 19% (34. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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