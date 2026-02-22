Conference Cup | De Akker Bologna e CN Posillipo ai quarti il punto

De Akker Bologna e CN Posillipo hanno assicurato il passaggio ai quarti di finale della LEN Conference Cup 2025-2026, grazie alle vittorie nelle partite decisive. La causa di questi risultati deriva dalle prestazioni solide e dalla determinazione dimostrata in vasca. Le due squadre italiane hanno dimostrato di saper gestire la pressione in momenti chiave, portando a casa risultati importanti. Ora si preparano per le prossime sfide che li attendono nella competizione.

Nella seconda fase di qualificazione della LEN Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, le italiane De Akker Bologna e CN Posillipo centrano l’obiettivo e strappano il pass per i quarti di finale. Il Circolo Nautico Posillipo, padrone di casa nel proprio girone, domina nettamente nella quarta giornata del raggruppamento D imponendosi con un netto 12-4 contro la Stella Rossa di Belgrado. Con questa vittoria vittoria la formazione napoletana ha conquistato il terzo successo su tre partite fin qui giocate, garantendosi matematicamente l’accesso ai quarti di finale e consolidando la propri posizione di leader nel girone. 🔗 Leggi su Sportface.it

De Akker Bologna e Circolo Nautico Posillipo avanzano ai quarti di finale grazie alle vittorie conquistate nel Qualification Round II di Conference Cup.

Pallanuoto, De Akker e Posillipo iniziano con una vittoria in Conference CupIl De Akker e il Posillipo vincono nelle prime partite della Conference Cup 2025-2026.

