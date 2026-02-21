Conference Cup De Akker Bologna e Circolo Nautico Posillipo passano ai quarti di finale

De Akker Bologna e Circolo Nautico Posillipo avanzano ai quarti di finale grazie alle vittorie conquistate nel Qualification Round II di Conference Cup. La buona performance delle squadre ha portato a risultati concreti, con entrambe che hanno superato gli avversari in incontri combattuti e ricchi di tensione. La giornata si conclude con soddisfazione per le formazioni italiane, pronte a sfidare le prossime avversarie nelle fasi successive del torneo.

Si chiude con un bilancio ampiamente positivo e con l'obiettivo centrato per entrambe le formazioni il sabato delle formazioni italiane nel Qualification Round II di Conference Cup. De Akker Bologna e Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo vincono i loro incontri e passano ai quarti di finale che si disputeranno dal 19 al 22 marzo. Nella quarta giornata del girone D la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo travolge 12-4 la Stella Rossa Belgrado, centra la terza vittoria in altrettante uscite e imprime il sigillo della matematica sulla qualificazione ai quarti di finale. Nella sfida di domani con gli spagnoli del Matarò i partenopei si giocheranno il primato in classifica.