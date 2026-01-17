Accoltellato in classe muore a 19 anni Atif lo inseguiva per ucciderlo La foto con una ragazza e la lite Lo zio | aveva già portato armi

Un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato in classe. L’episodio, che ha visto l’inseguimento tra le persone coinvolte, ha portato a una ferita mortale alla milza. Secondo alcune fonti, l’aggressore avrebbe tentato di uccidere la vittima. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e sulla presenza di armi. È ancora in corso un’indagine per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

L'inseguimento in classe e anche fuori, poi la coltellata che ha trafitto la milza. Un professore: «Ma non siamo il Bronx». La vittima studiava e lavorava in pizzeria per aiutare la famiglia. Il killer aveva già portato armi a scuola La speranza di familiari e amici che per tutto il pomeriggio hanno imprecato e pregato davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di La Spezia si è dissolta alle 8 di sera. Abanoub Youssef, che tutti chiamavano «Abu», egiziano, non ce l'ha fatta a superare le conseguenze della devastante coltellata al torace. Al suo arrivo in ospedale è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato per 90 minuti.

