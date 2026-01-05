Ragazzo aggredito in piazza Stesicoro Lo Schiavo Cisal | Educare alla legalità e supportare i giovani

Desidero commentare l’episodio avvenuto in piazza Stesicoro, in cui un ragazzo di 14 anni è stato aggredito. Lo Schiavo (Cisal) sottolinea l’importanza di promuovere l’educazione alla legalità e di offrire supporto ai giovani, affinché si possano prevenire simili episodi e rafforzare il senso di sicurezza nelle comunità. È fondamentale lavorare insieme per creare ambienti più rispettosi e protetti per tutti.

"Desidero commentare l'ultimo increscioso episodio avvenuto in piazza Stesicoro, che ha visto vittima un ragazzo di 14 anni. Alla luce dei recenti dati statistici sulla condizione dei giovani nelle diverse aree geografiche, ritengo fondamentale promuovere politiche sociali che offrano ai ragazzi.

Catania, 14enne picchiato da una baby gang in piazza Stesicoro - Un ragazzo di 14 anni è stato aggredito e picchiato da una baby gang nella serata di ieri nella centralissima piazza Stesicoro. sicilianews24.it

Il ragazzo è stato aggredito mentre stava aiutando i gestori della pizzeria a mettere in ordine dopo i tafferugli di Capodanno: scambiato per un membro di una gang rivale - facebook.com facebook

