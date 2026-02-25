Padova rivoluziona la medicina | la nuova anatomia patologica

Perché questa riorganizzazione è un punto di svolta per la medicina padovana. Cosa succede quando la frammentazione diventa un ostacolo alla cura? Al Giustinianeo di Padova, la risposta arriva con i lavori della nuova Anatomia Patologica. Non stiamo parlando solo di muri e pavimenti: questa operazione tocca il cuore pulsante della medicina di precisione. La centralizzazione delle attività diagnostiche non è un dettaglio tecnico. È la condizione necessaria per quel lavoro multidisciplinare che il professor Dei Tos descrive come battaglia di civiltà. Senza tessuti ben conservati, senza biomarcatori accurati, la medicina di precisione resta un concetto astratto. Qui, invece, diventa concreta. La nuova sede unificherà laboratori, personale e attività diagnostiche, migliorando la qualità e i tempi delle diagnosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Nuova Anatomia Patologica: al Giustinianeo completata la prima fase di lavori

Salute, pubblicata la gara per la nuova Anatomia patologica del Cervello di Palermo. Schifani: «Il progetto entra nella fase operativa»