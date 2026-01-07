AND dopo la strage di Crans-Montana | la cultura della sicurezza si insegna a scuola non si improvvisa nei locali pubblici

Dopo la tragedia di Crans-Montana, l’Associazione Nazionale Docenti sottolinea l’importanza di insegnare e consolidare la cultura della sicurezza nelle scuole. La formazione preventiva rappresenta un elemento fondamentale per prevenire incidenti e garantire ambienti più sicuri, piuttosto che affidarsi a misure improvvisate nei locali pubblici. La responsabilità di educare alla sicurezza spetta a scuola e famiglia, per promuovere comportamenti corretti e consapevoli fin dalla giovane età.

L'Associazione Nazionale Docenti respinge le accuse rivolte a scuola e famiglia dopo la tragedia del 1° gennaio 2026 a Crans-Montana. Il presidente Pio Giovanni Sangiovanni, in una lettera, sottolinea come gli istituti italiani insegnino fin dal primo anno la cultura della sicurezza attraverso mappe dei presìdi, prove di evacuazione e procedure di primo soccorso. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana, strage di Capodanno: "Si indaga per omicidio, incendio e lesioni". Strage di Crans-Montana, il ritorno a scuola: «Nelle classi serve creare empatia e dare spazio all'ascolto» - In tutte le scuole italiane, al rientro in classe, viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio.

Strage di Crans-Montana, una tragedia evitabile: il precedente raccontato dalla serie Netflix - Montana nella notte di capodanno ha lasciato un segno profondo nell’opinione pubblica europea. ilriformista.it

Il papà di Manfredi Marcucci, 16enne in terapia intensiva dopo la strage di Crans: «Siamo basiti: perché i titolari del Constellation non sono stati arrestati?» - Umberto Marcucci fa la spola tra Roma, dove ci saranno i funerali dell'amico di suoi figlio, e il Niguarda, dov'è ricoverato il 16enne ... msn.com

ULTIM'ORA - I proprietari del Constellation, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

Quattro anni dopo la tragedia che ha segnato per sempre una comunità e il Paese intero, la strage di #Uvalde torna oggi in un’aula di tribunale. A Corpus Christi comincia il processo penale contro #AdrianGonzales, ex agente della polizia scolastica. x.com

