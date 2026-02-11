Asp Cyberbullismo | alleanza tra istituzioni e scuola per la prevenzione

Questa mattina, al Palazzo della Regione Siciliana, si è tenuto il seminario “Navigare sicuri: Insieme contro il Cyberbullismo”. L’evento, promosso dalla Polizia di Stato e dall’Asp di Catania, ha coinvolto anche l’Ufficio Scolastico Regionale di Catania. L’obiettivo è stato quello di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e scuola per prevenire i casi di cyberbullismo tra i giovani.

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza a scuola, il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato l'importanza di promuovere il rispetto per gli insegnanti, rafforzando l’alleanza tra scuola e famiglia per prevenire e contrastare ogni forma di violenza nel contesto scolastico.

Questa mattina all’Ipia Amsicora di Olbia si tiene un incontro tra studenti e docenti per parlare di cyberbullismo.

NAVIGARE SICURI: L'ALLEANZA TRA ISTITUZIONI E SCUOLA PER PROTEGGERE I GIOVANI SUL WEB

