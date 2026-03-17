Indagato Andrea Dini cognato del governatore lombardo Attilio Fontana | Caporalato Dama e Aspesi in controllo giudiziario

Una nuova indagine coinvolge Andrea Dini, amministratore delegato di Dama Spa e cognato del presidente della Lombardia, nel caso di caporalato. La Procura di Milano ha aperto un procedimento nei suoi confronti, mentre Dama e Aspesi sono state messe sotto controllo giudiziario. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità legate a pratiche di sfruttamento lavorativo.

Milano, 17 marzo 2026 – Una nuova indagine si abbatte su Andrea Dini. Il cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della 'Dama Spa' risulta indagato dalla Procura di Milano per caporalato. Lo si legge nell'atto con cui è stata disposto, questa mattina dal pm Paolo Storari, il controllo giudiziario della stessa Dama e di 'Aspesi', noto marchio della moda. L'accusa riguarderebbe anche altre cinque persone. La società di produzione di maglieria e vestiario -guidata dal fratello 61enne della moglie del governatore, Roberta Dini- è accusata di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Indagato Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana: “Caporalato”. Dama e Aspesi in controllo giudiziario Articoli correlati “Caporalato e controllo giudiziario per Dama spa”, tra i cinque indagati che Andrea Dini cognato del governatore Attilio FontanaAndrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre cinque persone per caporalato dalla Procura di... Indagato per caporalato il cognato del presidente della Lombardia Attilio FontanaAndrea Dini è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made... Contenuti e approfondimenti su Indagato Andrea Dini Caporalato: indagato Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Fontana. Dama e Aspesi in controllo giudiziarioL’accusa, mossa dalla Procura di Milano alla società di produzione di maglieria e al noto marchio della moda, sarebbe legata allo sfruttamento della manodopera cinese, durante la realizzazione dei cap ... ilgiorno.it Andrea Dini, il cognato del presidente della Lombardia Fontana indagato per capolaratoAndrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della 'Dama Spa' è indagato dalla Procura di Milano ... ilmessaggero.it