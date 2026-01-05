Comunicato Stampa | Morte di Anna Falcone Presidente Zaia | Un esempio di dignità e coerenza

È stato annunciato il decesso di Anna Falcone, figura di rilievo nel panorama pubblico italiano. Il presidente Zaia ha espresso il suo cordoglio, sottolineando come la sua perdita rappresenti la perdita di un esempio di dignità, coerenza e impegno civile. La memoria di Anna Falcone rimarrà come testimonianza di valori fondamentali per il nostro Paese.

"Con la scomparsa di Anna Falcone, il nostro Paese perde una figura esemplare di dignità, compostezza e fedeltà ai valori più alti della Repubblica. Il Consiglio regionale del Veneto si unisce al cordoglio della famiglia e della Fondazione Falcone, cui va la nostra più profonda vicinanza." Con queste parole, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ricorda Anna Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, assassinato nella strage di Capaci, scomparsa oggi all'età di 95 anni. "Anna Falcone – prosegue Zaia – ha scelto di restare accanto alla memoria del fratello con uno stile sobrio, lontano dai riflettori, ma animato da una limpida forza morale.

