Le giornaliste e i giornalisti italiani hanno annunciato due giorni di sciopero, il 27 marzo e il 16 aprile, secondo un comunicato sindacale della FNSI Dignità. La decisione arriva in risposta a questioni legate alla professione e alle condizioni di lavoro. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del sindacato, che ha sottolineato l'importanza della parola “dignità”.

C omunicato sindacale FNSI Dignità. È questa la parola d’ordine che spinge le giornaliste e i giornalisti italiani ad altri due giorni di sciopero: il 27 marzo e il 16 aprile. Sì, vogliamo che all’informazione sia riconosciuta la necessaria dignità e garantirle soprattutto un futuro anch’esso dignitoso. Oggi questo non è scontato, anzi. Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto. Siamo l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. C’è una evidente questione economica e c’è un altrettanto evidente tema di autorevolezza e indipendenza della stampa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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